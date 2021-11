Mise au point : la France impactée plus sur l’absence des touristes que d’autres pays

La France est la première destination touristique mondiale, avec 90 millions de visiteurs par an avant l’épidémie. Grâce à nos paysages, nos monuments et notre gastronomie, le tourisme entretient deux millions d’emplois et dégage un chiffre d'affaires supérieur à celui de l’automobile. On n’a plus beaucoup d’industries, mais il nous reste le Mont Saint-Michel. Bien sûr, on pourrait croire que c’est une rente puisque les cathédrales ne sont pas délocalisables. Et pourtant, là aussi la France est en concurrence parce que vus les États-Unis, les châteaux de la Loire ou ceux de Bavière, c’est la même chose. C’est le prix qui fait la différence. Et nous ne sommes pas les meilleurs.