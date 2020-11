Mise au point : les aides fournies par l'État aux entreprises sont-elles suffisantes ?

Cette année 2020, le déficit budgétaire de l'État va approcher 250 milliards d'euros. Donc, il faudra arrêter cette gigantesque perfusion un jour, mais quand ? L'interrompre trop tôt, c'est prendre le risque de provoquer la catastrophe sociale et d'avoir versé ces aides pour rien, en faisant mourrir aussi des entreprises viables. En outre, plus le temps va passer, plus l'élection présidentielle s'approchera. Si le président était candidat à un second mandat, comment imaginer qu'il appuyera sur le bouton qui fait monter le chômage ?