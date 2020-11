Moins de monde dans les magasins mais des horaires élargis : les conditions de réouverture des commerces

Sandy Hébert, gérante de la boutique "Le Psyché d'Holly" - Bordeaux (Gironde), et son apprentie, en pleine installation des décorations de Noël, sont très impatientes de retrouver leurs clients. Mais sa petite boutique ne pourra plus accueillir que cinq personnes contre dix habituellement. Alors pour compenser, elle va adapter ses horaires à la demande. "On a peut-être des heures d'ouverture mais les gens, même s'ils sont encore là à flâner, on ne leur dit pas "on ferme". Voilà, en tant qu'indépendants, on ne compte pas nos heures", explique-t-elle.