Nains de jardin : la drôle de pénurie

Alors que le nombre des jardiniers en herbe a considérablement augmenté dans l'Hexagone avec les confinements successifs, l'offre en nains de jardin n'a pas suivi. Pire encore, elle s'est réduite en raison de l'embouteillage du fret maritime créé le mois dernier suite au blocage du canal de Suez par le cargo Ever Given. En conséquence, de nombreux petits personnages attendent encore d'arriver, enfermés dans leurs conteneurs. "Il ne faudrait pas que cela fasse monter les prix car cela reste une démarche populaire", craint René Penet, collectionneur de nains de jardin et membre de l’association des Amis des jardins ouverts et néanmoins clôturés (Ajonc) à Lille.