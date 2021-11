Négociations salariales : des salariés en position de force

C’est une revendication sociale qui semble générale. Après le secteur de la restauration, la grande distribution revendique à son tour une hausse des salaires. La crise épidémique et l'inflation placent les syndicats en position de force.

“On veut des sous, on veut des sous ! ”. C’est un cri qui monte depuis une semaine de tous les magasins Leroy Merlin de France. “Nous avons été les premières lignes pendant le Covid. Aujourd'hui, on veut être les premières lignes au niveau du salaire”, font savoir les salariés. Alors que le bricolage ne s'est jamais aussi bien porté, es petits salaires, eux, lèvent tous leurs doigts pour réclamer des augmentations à la hauteur de l'inflation. “À l'heure actuelle, on a du mal. Tout augmente. Au bout de 11 ans et demi, je gagne 1 300 euros par mois, donc au bout d'un moment, ça ne me suffit plus pour vivre”.

Leroy Merlin, Sephora, Décathlon... Dans beaucoup d'entreprises, la tension monte. Le décalage entre les primes attribuées à certains dirigeants et les bas salaires ne fait rien pour calmer les esprits. “Aujourd'hui, l'entreprise, lors des dernières négociations salariales, a proposé 2% avec un minimum de 40 euros. Ce qui ne couvre absolument pas l'inflation. L’entreprise se porte excessivement bien”, souligne Jean-Marc Cicuto, délégué syndical central CFTC. Côté direction, on se dit prêt à discuter. “Les discussions avec les partenaires sociaux n'ont jamais cessé. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elles se prolongent dans un climat apaisé. On demande à ce que les entrepôts qui sont bloqués depuis maintenant plus de 10 jours soient débloqués”.

Dans beaucoup de secteurs, les patrons doivent lâcher du lest face notamment aux difficultés de recrutement. L'hôtellerie-restauration propose 10% d'augmentation. Le patronat prévoit des hausses de salaire inévitables pour l'année prochaine. “Il y a, je pense, beaucoup d'entreprises qui augmenteront les salaires, parce que les salaires en 2020 et 2021 ont été peu augmentés, parce qu'il y a de l'inflation et parce qu'on a du mal à recruter”, affirme Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef. Au total, ce sont 57 branches comme les transports ou le nettoyage qui sont actuellement en négociation.

