Trois choses à savoir sur la start-up française Sorare, qui a réalisé une levée de fonds record

Cette start-up parisienne doit son succès à une idée originale : ses créateurs, Nicolas Julia et Adrien Montfort, ont revisité le célèbre modèle d'échange de vignettes de joueurs de football Panini en l'alliant à la technologie émergente des NFT, les "non-fungible tokens".

Dans ce jeu, les utilisateurs peuvent acheter et vendre des images virtuelles représentant des joueurs dont la valeur dépend des performances lors de rencontres réelles. Chaque vignette est en réalité un objet de collection numérique dont l'identité, l'authenticité et la traçabilité sont en théorie incontestables et inviolables, grâce à la technologie dite de la "blockchain", utilisée pour les cryptomonnaies telles que le bitcoin.

Il existe plusieurs échelles de rareté pour ces vignettes : plus elles sont rares, plus elles sont chères et offrent les meilleurs bonus aux joueurs. Une NFT limitée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, diffusée en 1000 exemplaires, a été achetée pour 11.000 euros lundi midi. Le record est détenu par une carte unique de Cristiano Ronaldo, vendue 280.000 dollars.

La communauté revendique plus de 250.000 joueurs actifs, dont entre 30.000 et 40.000 possèdent une carte de joueur sous forme de NFT. Les nouveaux utilisateurs peuvent découvrir le jeu avec des cartes gratuites illimitées.