Noël : la Poste recrute des saisonniers

Des chariots remplis de colis en tout genre, Pierre, 29 ans, va en manipuler de plus en plus. Arrivé il y a une dizaine de jours, il fait partie des 22 saisonniers recrutés à temps plein jusqu'à la fin de l'année. Ces deux dernières années, le nombre de colis à livrer a augmenté de 35% et dès la mi-novembre, les premières commandes de Noël vont donc affluer sur les tapis. Alors, le renfort des saisonniers est tout simplement indispensable. "Aujourd'hui, cela nous permet d'augmenter le nombre de tournées. On va augmenter jusqu'à 5 000 colis/jour avec un pic d'activité mi-décembre jusqu'à Noël", confie Colinne Veillon.