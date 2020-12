Noël : les Français dépensent davantage

Du monde en permanence quelle que soit l'heure de la journée. Depuis qu'il a rouvert le 28 novembre, Emmanuel Saussier, directeur du magasin de jouets "Sucre d'orge" à Vincennes (Val-de-Marne), n'a pas le temps de souffler. Il y a même une file d'attente à l'extérieur, la boutique ne pouvant accueillir plus de sept personnes en même temps. Selon plusieurs fédérations de commerçants, les chiffres d'affaires sont en hausse partout dans l'Hexagone. Entre plus 10 et plus 20% par rapport à décembre 2019, et surtout, nos compatriotes semblent dépenser plus qu'avant. Les clients ont envie de se faire plaisir.