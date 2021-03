Nouvelle "prime Macron" : comment va-t-elle fonctionner ?

Le gouvernement incite les entreprises à verser une prime à leurs salariés. Une bonne nouvelle pour les travailleurs. "C'est toujours bien d'avoir un peu d'argent en plus", affirment certains. Les salaires inférieurs à 4500 euros bruts sont éligibles. Les bénéficiaires pourront toucher jusqu'à 1000 euros exonérés de charge et d'impôts. De son côté, l'employeur ne payera pas de charges patronales.

Les employeurs sont-ils prêts à donner plus à leurs salariés ? "Si on peut se le permettre, on le fera évidemment", répond une boulangère. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Le patron de l'entreprise de sécurité RMS a, par exemple, déjà versé une prime l'an dernier. Il avait donné 500 euros. Le plafond de 2000 euros paraît inaccessible à Raphaël Mashhadi Hossein cette année. Plus de six millions de salariés ont bénéficié de la prime en 2019.