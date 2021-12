VIDÉO - Assurance-chômage : les règles auxquelles sont désormais soumis les demandeurs d'emploi

Contestée et reportée, la réforme controversée de l’assurance-chômage entre en vigueur ce mercredi 1er décembre. Nouveau calcul de l’indemnisation, conditions d’ouverture des droits, dégressivité pour les cadres : voici les principales mesures, expliquées par Alexia Mayer sur le plateau du 13H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.

"Jusqu’à présent, il fallait travailler quatre mois sur les derniers 24 mois pour bénéficier du chômage", indique notre journaliste. "À partir d’aujourd’hui, ça passe à six mois", poursuit-elle. Pour les plus de 53 ans, il faudra aussi avoir travaillé six mois, mais sur les derniers 36 mois.

Cette mesure de durcissement était soumise à une clause de "retour à meilleure fortune". C’est-à-dire qu’il fallait à la fois une baisse du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (personnes sans emploi, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi quel que soit le type de contrat, ndlr) de 130.000 sur six mois et 2,7 millions d’embauches de plus d’un mois en cumul sur quatre mois. Un arrêté du 18 novembre a acté la réalisation de ces deux objectifs.