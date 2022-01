VIDÉO - "On ne peut plus vivre" : l'inflation persistante inquiète les Allemands

ÉCONOMIE - En décembre, l'inflation en Allemagne a atteint 5,3% sur un an, un niveau inédit depuis près de 30 ans. Forcément, les ménages s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat outre-Rhin.

Du jamais vu depuis juin 1992. Au mois de décembre dernier, l'inflation - la perte du pouvoir d'achat d'une monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix - en Allemagne a atteint 5,3% sur un an. Un niveau plus atteint depuis 30 ans. Sur l'ensemble de l'année 2021, l'inflation s'est même hissée à 3,1%, un plus haut depuis 1993.

Explosion du prix des produits alimentaires

Sur les marchés outre-Rhin, les prix augmentent plus vite qu’en France. Le pain a pris 10% en un an, la viande a augmenté de 20%, les œufs de 33%. "Les gens qui ont travaillé 40 ans et qui ont une retraite de 800 euros, comment croyez-cous qu’ils gèrent les fins de mois maintenant ?", s'inquiète un retraité au micro de TF1. "On ne peut plus vivre. Les prix augmentent sans arrêt", abonde un autre riverain. Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés par cette flambée. Le prix des transports en commun allemands a, par exemple, nettement augmenté. Même chose pour les stations services. Le tarif à la pompe du litre de super a augmenté encore un peu plus vite que dans l'Hexagone, de près de 40% en un an. "Ça me reste en travers de la gorge. Tout est devenu trop cher en Allemagne", se désole un conducteur. "Moi pour faire des économies, je vais jusqu’en Pologne. C’est à 100 kilomètres d’ici et c’est moins cher", affirme un autre.

Le café vient de prendre 10 centimes de plus -

Les bars et restaurants ne sont non plus épargnés. Un déjeuner payé, en moyenne, 12 euros l’année dernière en vaut désormais 15 ou 16 euros. "Le café vient de prendre 10 centimes de plus", ajoute une Allemande qui dit "ne plus mettre les pieds dans les restaurants". De manière générale, le prix des biens a explosé, +7,8% selon l'institut de statistique Destatis. Ceux-ci sont stimulés par les pénuries de matières premières et de composants qui touchent de nombreuses chaînes d'approvisionnement, désorganisées par la pandémie de Covid-19.

Les énergies, le nœud du problème

Cette inflation record, l’Allemagne la doit avant tout au prix de l’énergie. Un problème national dans un pays où les trois quarts des foyers se chauffent au fuel et au gaz. Les Allemands payent cher l’arrêt de leurs centrales nucléaires puisque les factures d’électricité ont récemment augmenté de 18%, celles du gaz de 47%.

Seule source (minime) de solution pour les Allemands, ce phénomène ne se cantonne pas à leur pays. En décembre, la zone Euro dans sa globalité a, en effet, atteint son plus haut niveau en vingt-cinq ans, à 5% sur un an, indique un récent rapport d'Eurostat. Bien loin donc de l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d’une inflation à 2%. Là encore, c'est le secteur des énergies qui a alimenté la déflagration (+26%). Arrivent ensuite l’alimentation, l’alcool et tabac, qui ont progressé de 3,2%, les biens industriels (2,9%) et les services (2,4%).

