"On s'attend à une hécatombe" : l'angoisse des salariés de la zone de Roissy menacés de licenciement

Devant l'entrée de l'aéroport, quelques bagagistes - des sous-traitants - ont les traits tirés par l'incertitude. "On s'attend à une hécatombe dans l'aéroport", lâche l'un d'eux. Debout, à côté de lui, ses collègues hochent la tête : ils viennent d'apprendre que la moitié d'entre eux allaient subir un plan social. Cheveux poivre et sel et monture imposante sur le nez, un homme peine à trouver les mots pour décrire sa colère. "C'est de l'inquiétude, de la colère, de l'amertume... On a la rage", martèle-t-il. Plus calme, un autre salarié ne voit pas comment il pourrait se reconvertir : "On est tous pères de famille, on a tous des charges à tenir. Mais comment se recycler ? On voit ce qui se passe dehors, il n'y a pas plus de travail qu'ici."