Opération séduction : à la reconquête des touristes étrangers

Pourtant, elle tombe à la troisième place si l'on parle de recette, devancée par les États-Unis et l'Espagne. Cela s'explique par la durée des séjours plutôt courte. "On vient de Belgique et on reste trois jours", indique un jeune homme. "On reste une journée. Paris coûte trop cher pour rester plus longtemps", selon deux autres. Si les visiteurs restaient plus longtemps sur place comme en Espagne, ils auraient le temps de dépenser plus.