OVHCloud entre en bourse : dans les coulisses du champion français d’Internet

"Je suis rentré ici en 2010 en tant que technicien d'exploitation, et j'ai progressé, appris. Ça m'a permis de me développer personnellement et maintenant d'encadrer une quarantaine de personnes", raconte le responsable d'équipe OVHcloud.

La société compte 1,5 million de clients, des ministères, des hôpitaux ou des poids lourds comme Airbus, Michelin et la Société Générale. OVH peut héberger à la fois leurs données internes et leurs sites Internet. La clé du succès, les prix les plus bas du marché. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.