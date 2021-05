Palmarès 2021 du Pavillon bleu : que change ce label pour les stations balnéaires ?

Mais le label Pavillon bleu n'est pas qu'une histoire d'eau. C'est aussi rendre les plages accessibles à tous et sensibiliser chacun à la faune et à la flore. Avec ses six hectares de verdure, ce camping surplombe le lac du Laouzas. Désormais, l'endroit a un nouvel atout pour attirer les vacanciers avec l'envie de retrouver la nature préservée et d'y faire attention. Derrière ce Pavillon bleu, il y a toute la fierté d'un territoire.