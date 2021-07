Pass sanitaire : les parcs de loisirs et cinémas s'organisent

Une séance au cinéma, ce sera presque comme avant, mais à un détail près. Les professionnels devront télécharger cette application gratuite TousAntiCovid Verif pour contrôler votre pass sanitaire et flasher votre QR code. “Vous prenez Verif, vous scannez et là c’est valide”. La mention s'affiche en vert si votre parcours vaccinal est à jour ou si vous avez un test négatif de moins de 48h. "En revanche, si c'est non valide on va être obligé de lui refuser l’entrée”.

Ici, on accueille jusqu’à 4 000 spectateurs par jour. Des ordres garantis dans les files d'attente. “On va essayer de faire notre travail jusqu'au bout, même si on n'est pas policier. Comment ça va se passer ? C'est bien le problème qu'on peut avoir aujourd'hui de se dire : comment ça va se passer, comment vont-ils réagir ?” D'autant qu’à ce stade, la loi est très claire : rien n'autorise un établissement privé à faire des contrôles d'identité. “Laissez-nous encore dix jours que nous ayons le temps nécessaire pour trouver des solutions juridiques ou matérielles pour se dire comment va-t-on gérer nos spectateurs“.

Musées, salles de sport auront également 24h pour se mettre au diapason et appliquer ces règles déjà en vigueur dans les boîtes de nuit. Pas une minute à perdre. Dans ce zoo de Moselle, on envisage même de recruter. “Effectivement, on est obligé de renforcer notre système de sécurité avec des agents en plus et des personnes au scan évidemment”. Quatre salariés supplémentaires au total. Le risque, décourager encore un peu plus les clients après de longs mois de crise. “On va avoir moins de trésorerie pour passer tout l’hiver, puisque c'est quand même sur deux mois d'été que se font 70% de l'année.