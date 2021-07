Pass sanitaire : quel impact économique ?

Illustration de cette confusion à l'entrée du parc accrobranche "Le Royaume des arbres" au Castellet (Var). “On en est arrivé à un stade où on ne sait même plus ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. On ne sait pas là, on est en plein air, on ne sait pas si on peut faire une activité de plein air. Je ne suis plus tellement tout ça, on est dans l'incompréhension”, affirme une cliente. Des interrogations qui poussent une grande partie des vacanciers à annuler leur visite. “Avant la mesure, sur une journée, on arrivait à avoir entre 200 et 300 personnes et là, timidement, on arrive à 100, 120 personnes. Ça ne paye même pas la masse salariale du jour”, indique le gérant de ce parc d'aventure, Thierry Cucherat.