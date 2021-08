PCR, antigéniques : combien coûtent vraiment les tests Covid ?

Des milliers de personnes se font tester chaque jour dans l'Hexagone pour savoir si elles sont infectées par le Covid-19. Avec l'extension du pass sanitaire et le spectre grandissant du variant Delta, la demande s'est encore renforcée dernièrement. Or, s'ils demeurent gratuits pour les utilisateurs, les tests pèsent lourd dans les caisses de la Sécurité Sociale. Un test antigénique coûte 25 euros à l'Assurance Maladie. Pour un PCR en laboratoire, c'est presque le double, près de 44 euros.

Mais c'est en faisant les comptes depuis le début de l'épidémie que l'on se rend compte à quel point la note est salée. Ainsi, selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et de statistiques (Drees), 112,6 millions de tests ont été réalisés entre le 1er mars 2020 et le 1er août 2021, dont 80 millions de tests PCR. Le coût total de ces campagnes de dépistage s'élève donc à plus de 5,5 milliards d'euros*. Et il va continuer de gonfler. "C'est la sécurité sociale, et donc les Français, qui payent", rappelle à France Info Luc Duquesnel, président de la branche "généralistes" de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF).