Pêche post-Brexit : la riposte des marins français

Les pêcheurs normands et bretons sont partis en mer ce jeudi pour bloquer le port anglais de Jersey. Ils passent en action pour dénoncer les conditions qui leur sont imposées depuis le Brexit.

Jersey n'avait jamais vu autant de bateaux arriver à son port. Dès six heures ce jeudi matin, les pêcheurs ont fait blocus en empêchant le bateau de ravitaillement de sortir. Sur une banderole, le message écrit en anglais est clair : "Ne changez rien, restons amis". Les pêcheurs normands et bretons veulent se faire entendre et travailler à nouveau dans cette zone autrefois commune.

Toute la matinée, ils ont échangé par radio pour décider de la marche à suivre. L'armée anglaise est présente elle aussi. Cyril Piraud vient d'acheter son bateau à deux millions d'euros et compte sur son activité sur les eaux anglaises pour le rentabiliser, mais aucun jour de pêche ne lui a été accordé. "Je m'en vais dans le mur si je ne peux plus travailler. Je ne sais pas comment je vais rembourser mes emprunts et payer mes gars", a-t-il confié.

Les pêcheurs attendent des réponses concrètes. C'est la plus grosse mobilisation jamais vue depuis le Brexit. Ils ne sont pas prêts de repartir et veulent reprendre leur activité dans les eaux de Jersey le plus vite possible.

