Pêcheurs français : des blocages pour obtenir de nouvelles licences

Un peu plus tard, un peu plus loin, à Calais, c'était la même mobilisation, la même action. Un ferry est à quai, il est bloqué par six à sept bateaux de pêche. Le blocus va durer quelques heures. Et le jour de grogne n'a pas été choisi par hasard. Alors que les négociations se poursuivent pour les licences de pêche, pour les pêcheurs, la fin d'année correspond à un gros chiffre d'affaires.