Peninsula Paris : les derniers préparatifs avant la réouverture lundi

Des sous-sols du palace jusqu'aux terrasses, des dizaines de petites mains s'activent pour tout remettre en place. Dimanche matin, des milliers de fleurs et de branchages sont livrés, juste pour décorer le hall d'entrée et créer une sorte de tableau. Chaque centimètre carré est minutieusement inspecté et restauré, si besoin.

Dans chacune des 24 chambres, menuisiers, électriciens, plombiers, femmes de chambre retrouvent leur marque après un an d'absence. Au même moment en cuisine, on élabore les nouvelles recettes pour le room service. Sur les 600 salariés du palace, seule une centaine est revenue pour l'instant. Et chacun passe par la lingerie, pour une raison surprenante : il faut revoir toutes les tailles. 8 000 vêtements sont disponibles pour tous les métiers, entretenus et nettoyés sur place. Une activité trépidante qui contraste avec le silence qu'ont connu les agents de sécurité. Ils sont les seuls à n'avoir jamais quitté l'immense Peninsula Paris vide.