Pénuries de matériaux dans le bâtiment : du retard sur les chantiers

La pièce de bois qu'on appelle une ferme est levée vers le ciel pour former une charpente. La charpente en chêne est devenue de plus en plus rare. La raison principale est la pénurie des Etats-Unis et de la Chine pour le bois européen. Ces pays sont en pleine relance économique et construisent à tout-va. Résultats : les prix augmentent et des entreprises pourraient fermer.