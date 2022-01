Peut-on vendre à perte ?

Leclerc vend sa baguette de pain à 29 centimes. A priori, on ne peut pas vendre un produit moins cher qu'on ne l'a acheté. Il y a tout de même des exceptions. Avant la fermeture d'un magasin, on peut liquider les stocks à prix cassés. On peut également vendre à perte les produits qui vont se périmer. Ceux-ci sont souvent regroupés ensemble dans les rayons. Ils sont bradés plutôt que d'être jetés. Enfin, les soldes qui ont lieu deux fois par an. Aucune de ces exceptions ne concerne la fameuse baguette à 29 centimes.