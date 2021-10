France 2030 : les semi-conducteurs, ces "pépites" que Emmanuel Macron veut relancer avec son plan

(IN)DÉPENDANCE - Face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs, le chef de l'État a annoncé ce mardi "près de 6 milliards d'euros" d'investissements pour "doubler" la production électronique de la France d’ici à 2030 et "sécuriser" son approvisionnement en puces.

Ils sont devenus aussi précieux que de l'or. Dans le secteur crucial des semi-conducteurs (microélectronique), dont la production européenne est tombée aux alentours de 10% contre 40% il y a 20 ans, Emmanuel Macron souhaite que la France redevienne autonome dans ce domaine. "La crise nous a montré nos défaillances", a lancé le chef de l'État ce mardi devant un parterre de chefs d'entreprises et d'étudiants, soulignant qu'il faut "avoir une stratégie européenne et française".

Il faut dire que la pandémie de Covid-19 a provoqué une pénurie mondiale de puces électroniques qui paralyse les usines du monde entier. Premier secteur impacté, celui de l'automobile, dont la demande de composants est très forte face à des véhicules de plus en plus équipés en systèmes électroniques (du moteur à l'ABS en passant par les airbags et l'aide au stationnement). Or, dans un contexte de reprise de l'activité après la levée des restrictions sanitaires, les constructeurs se trouvent en concurrence avec d'autres industries gourmandes en puces - ordinateurs, smartphones, objets connectés - qui captent une bonne part de ces pièces fabriquées pour leur majeure partie en Asie. Emmanuel Macron souhaite donc que la France soit en capacité de "doubler" sa production électronique d’ici à 2030. Pour ce faire, le chef de l'État a annoncé "près de 6 milliards d'euros" d'investissements. Avec un deuxième objectif : "construire une feuille de route vers des puces électroniques de plus petites tailles pour rester un des leaders du domaine", a-t-il ajouté.

Quel est l'utilité des semi-conducteurs ?

Sans même le savoir, nous utilisons au quotidien ces véritables "cerveaux" de l'électronique moderne. Découvert au XIXe siècle, le semi-conducteur est un élément ou un composé chimique solide, qui peut conduire l'électricité dans certaines conditions, mais pas dans d'autres, ce qui en fait un bon moyen de contrôler un courant électrique. Par exemple, les capteurs de température des climatiseurs sont fabriqués à l’aide de semi-conducteurs qui vont réguler la puissance en fonction de la température souhaitée. Ou encore, les ordinateurs sont équipés de plusieurs semi-conducteurs pour éviter la surchauffe en actionnant le ventilateur intégré quand il le faut. "Pour être en mesure de se commuter de manière quasi instantanée, les circuits doivent donc être fabriqués avec un matériau semi-conducteur - une substance dotée d'une résistance électrique proche à la fois d'un matériau conducteur et d'un matériau isolant. Le silicium est le matériau semi-conducteur le plus utilisé, du fait de ses bonnes propriétés et de son abondance naturelle. Mais il existe également des dizaines d'autres semi-conducteurs, comme le germanium, l'arséniure de gallium ou le carbure de silicium", détaille par exemple le JDN.

Aujourd'hui, les usines d'électroniques de Taïwan comptent parmi les plus grands et les plus avancés producteurs au monde de puces de haute technologie, la Taïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) étant leader sur ce marché. Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, déstabilisée par la forte demande en électronique et une reprise plus rapide que prévu de l'économie, ont notamment forcé plusieurs constructeurs automobiles européens et américains à ralentir leur production, faute de disposer de ces précieux composants.

