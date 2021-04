Plus de 200 000 agriculteurs vont voir leur retraite augmenter

Après plus de quatre décennies de travail sans relâche, Jean-Louis et Jacques Seguin sont retraités agricoles et leur niveau de vie actuel est un sujet sensible. Avec 800 euros par mois, ils ressentent une injustice. En ne prenant qu'une semaine de vacances par an, ils ont fondé beaucoup d'espoir sur leur vie de retraité. Aujourd'hui, aux simples promesses, les retraités espèrent un acte concret.