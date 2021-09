Pôle emploi : le nombre d'offres à un niveau record

En ce moment, il y a un nombre record d'offres d'emploi à pourvoir. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre sur le site Internet de Pôle emploi. Actuellement, on frôle le million d'offres d'emploi disponibles, du jamais-vu. En effet, habituellement, on est dans les environs de 700 000 offres. Ce qui est d'autant plus intéressant à remarquer, c'est que six offres d'emploi sur dix sont des CDI, c'est-à-dire, des contrats à durée indéterminée.