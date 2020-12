Pomme de terre : des producteurs secoués par la crise

La pomme de terre est l'un des aliments que nous consommons le plus. Chaque Français mange entre 30 et 35 kilos de pomme de terre par an, mais les semaines de confinement, la fermeture des restaurants et des cantines d'entreprise ont modifié nos habitudes. En conséquence, des dizaines de milliers de tonnes de pomme de terre ne trouvent plus preneurs. Avec la crise sanitaire, c'est tout l'équilibre du secteur qui est fragilisé. Dans l'Hexagone, la pomme de terre représente 47 000 emplois directs.