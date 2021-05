Pont de l’Ascension : les campings font le plein

Du côté de "Le Front de mer", en 31 ans de gestion de camping, cette saison a été attendue comme aucune autre. "Les lignes du téléphone sonnaient et on en a eu même de la région qui sont venus. Ça fait chaud au cœur parce que malgré tout, on a du monde qui va arriver", a témoigné Joëlle Faille, la directrice. Et déjà, les espoirs portent sur les week-ends de Pentecôte avec la réouverture des piscines et terrasses.