Pourquoi prolonger les soldes de 15 jours supplémentaires ?

Jamais la boutique de Catherine n'a été remplie de vêtements, trois semaines après le début des soldes. Pulls, chemises, pantalons... Il n'y a plus de place sur les étagères. Les ventes privées et les soldes n'ont pas sauvé son chiffre d'affaires, en baisse de 30% sur un an. En cause, les confinements et le couvre-feu à 18 heures qui limitent le nombre de ventes.