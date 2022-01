Pouvoir d'achat : la bataille des petits prix

Dans le magasin B&M de Corbeil-Essonnes, si vous cherchez le prix des produits, cela ne vous demandera pas trop d'effort, car il est partout. En moyenne 20% moins cher qu'en grande surface, on y retrouve marques de lessive à moitié prix, paquets de pâtes de 3 kilos, ou encore des meubles et de la décoration bon marché. D'ailleurs, c'est ce qui cartonne le plus. Pour tirer les prix vers le bas, le magasin fait fabriquer ses meubles en Asie et possède un choix très restreint de produits alimentaires.