Prêt garanti par l'État : ces entreprises qui ont du mal à rembourser

En outre, les entreprises en difficulté pourraient commencer à rembourser à la fin de l'année en décembre 2022 et non plus dès le mois de mars. Ce serait un soulagement pour cet hôtelier. "Le problème, c'est le délai. On se pose beaucoup de questions si on tiendra jusqu'à cet été où on fait notre activité principale et où on rentre de la trésorerie, du chiffre d'affaires", dit Arnaud Lecompte, propriétaire de l'établissement 3 étoiles "Citotel Tiercé Beach Hotel" à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Pour l'instant, avec la 5ème vague, l'activité de l'hôtel est divisée en deux. Rembourser 2 800 euros de PGE par mois l'empêcherait des travaux nécessaires. L'assouplissement des règles de remboursement se décidera au cas par cas pour les entreprises les plus en difficulté.