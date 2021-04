Prime à la conversion : ma voiture contre un vélo électrique

Véloactif à Suresnes (Hauts-de-Seine), le prix moyen d'un vélo électrique est à partir de 2 000 euros. L'objectif de cette aide est de pousser les familles à se débarrasser de leur deuxième véhicule. Facile quand on habite en ville, plus compliqué en milieu rural. "En général, en campagne, on travaille à plus de 20 km de chez soi. Ça ne va pas être forcément tout le temps une alternative", explique le directeur du magasin, Denis Baeza.