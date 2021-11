Privés de touristes chinois, les grands magasins parisiens à la peine

Bien que les touristes européens soient partiellement de retour, les enseignes doivent se recentrer. Au Printemps par exemple, la stratégie de vente se tourne de plus en plus vers les clients français. Ça a toujours été la priorité du Printemps, ça n'a fait qu'accélérer cette volonté de pouvoir satisfaire notre clientèle locale”. Le magasin multiplie les rayons à thème, crée des animations et commercialise désormais certains articles peu onéreux. “On a des produits qui vont de 5 à 250 euros. On veut que chaque visiteur puisse repartir avec quelque chose qui lui fait plaisir à un prix très accessible”. Un pari sur le désir des Français de dépenser leur argent avant les fêtes dans une enseigne locale.