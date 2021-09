Prix de l’énergie : la facture flambe aussi pour les PME

À Halluin, Reg Technology on fabrique des valves et des robinets pour l'industrie pétrolière ou chimique. Et pour faire des trous et encore des petits trous, il faut beaucoup d'énergie. Dans son usine, tout fonctionne à l'électricité, sauf le chauffage. Les énormes radiateurs qui surplombent l'atelier sont alimentés en gaz. Alors, le responsable du site a déjà fait ces calculs. Avec l'augmentation du prix de l'électricité, il s'attend à une hausse de 10 000 euros de sa facture par an. Et même chose pour le gaz. Au total, il aura 20 000 euros à payer en plus pour faire fonctionner les machines.