Prix des carburants record : peut-on bloquer les tarifs ?

Dans cette station-service, c'est jour de remplissage des cuves. 40 000 litres d'essence et de diesel. Un produit précieux, car les prix viennent d'atteindre des records. Certains automobilistes ne comprennent plus ces hausses à répétition. Bloquer les tarifs des carburants, que dit la loi ? Est-ce possible ? Oui, un article du code du commerce autorise le gouvernement à prendre des mesures temporaires en cas de situation de crise, de circonstances exceptionnelles. Mais ce dispositif n'a été utilisé qu'une seule fois, en 1990. Le gouvernement de Michel Rocard avait bloqué les prix à l'époque durant cinq semaines, au début de la guerre du Golfe. Aujourd'hui, ce serait possible en raison de la pandémie. Mais pour les représentants des pétroliers, c'est une fausse bonne idée. C'est insuffisant pour stopper la hausse des prix. Le seul levier pour eux, ce sont les taxes de l'État qui représentent plus de la moitié du prix d'un litre de carburant. Mais les baisser, combien ça coûte ?