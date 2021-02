Prix du lait : la colère des producteurs de Moselle

Dans sa ferme, Julien Soltys élève 120 vaches laitières et s'inquiète pour son métier. Avec du lait payé 32 centimes le litre, il comprend que les jeunes ne veulent plus se lancer comme lui, il y a quinze ans. D'autant qu'il ne peut se rattraper sur les viandes dont les prix d'achat sont aussi au plus bas. Julien et ses collègues vont donc continuer à manifester au moins pour que les accords négociés et garantis par le gouvernement soient respectés.