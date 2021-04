Prix du poisson et Brexit : la double colère des pêcheurs

Ce mardi, alors que le jour se lève à peine à Guilvinec, les pêcheurs s'apprêtent à reprendre la mer, mais le cœur n'y est pas. Le prix du poisson est particulièrement bas et beaucoup y sont dépités. C'est le cas de David Biger qui trouve qu'à un an de sa retraite, c'est dommage qu'il se sente dégoûté de sa situation. "On vit au jour le jour", a complété Guenaël Le Floch. Pour cause, à 5 heures et demi en criée, la lotte se vendait à trois euros le kilo contre environ 5,5 euros en temps normal.