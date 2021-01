Quel est l'impact d’une saison blanche pour les stations de ski ?

Dans la station de ski de la Plagne, 4 000 emplois sont désormais en danger. Cette pharmacie, par exemple, n'ouvre plus que quatre heures par jour, faute de client. "On a déjà perdu, entre le début de la saison, début décembre à aujourd'hui, 95% de nos chiffres. On a des charges élevées. Et on pense que ça peut être le dépôt de bilan à la fin de l'année", déplorent Hélène Burdillat, et Anne de Galberte, pharmaciennes.