Quotas de femmes dirigeantes : certaines entreprises n’ont pas attendu

Plus de femmes dirigeantes, c'est la priorité de cette autre entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Ici, la parité s'applique. On compte autant de directrices que de directeurs. et cela a des conséquences directes sur le recrutement. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à postuler. Mais cette société reste une exception. En France, les femmes occupent seulement 20% des postes de direction. Pour doubler ce chiffre d'ici dix ans, la loi prévoit d'imposer des quotas aux entreprises.