Rebond de la croissance française : l’analyse de François Lenglet

Cette croissance est-elle synonyme d'un grand retour de la cagnotte ? "Oui, on attend 20 milliards d'euros de plus que prévu. Plus de consommation, c'est davantage de TVA. Plus de revenus et de bénéfices, c'est davantage de prélèvement aussi. 20 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'agriculture et de la justice réuni", répond François Lenglet.