Record de créations d’entreprises : qui sont ceux qui se sont lancés ?

Sur le parvis de la gare d'Évreux, c'est l'une des rares fois qu'Élyse et Sami se voient en chair et en os depuis qu'ils ont créé leur entreprise, il y a presque un an. Avec la crise et ses contraintes, leur projet s'est monté entièrement en télétravail. Ces deux ingénieurs ont inventé une machine de distribution en vrac pour les grandes surfaces. Se lancer en plein confinement a boosté leur productivité.