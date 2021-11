Recrutement des saisonniers : les employeurs peinent à trouver des candidats

Les sommets blanchissent et les stations de ski ouvrent dans un mois à peine. Pourtant, on manque encore de bras. "On recherche un serveur et un commis de cuisine, mais ça ne se bouscule pas au portillon. On a mis l'annonce au mois de septembre et on a reçu quelques CV, mais ce n'est pas fou", confie Sabine Borelli, restauratrice à Auron (Alpes-Maritimes). Serveurs, professionnels du ski ou vendeurs, pour tous les employeurs venus recruter dans ce forum, les candidats se font plus rares cette année.