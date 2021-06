Réforme de la PAC : "Mis à poil", des agriculteurs bio posent nus

out nu pour interpeller le gouvernement plutôt que de bloquer les routes, voici le mode d'action choisi par les agriculteurs bio. Car l'aide au maintien dont ils bénéficient devrait fortement baisser selon les premiers arbitrages autour de la nouvelle politique agricole commune (PAC). "Le fait de nous retirer environ 66% des aides bio, ça nous met à poil. Il faut quelque chose qui puisse faire le buzz ou qui choque pour retenir l'attention", lance Jean-Félix Billard, éleveur bio. Depuis quelques jours, des producteurs bio de tout le pays ont choisi de poser devant l'objectif et d'afficher leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Convertie à l'agriculture biologique depuis 2009, la famille Billard possède aujourd'hui quelque 200 vaches et 300 brebis. Pour elle, la baisse des aides au maintien serait un manque à gagner d'environ 20 000 euros par an. Avec moins de primes, c'est toute la dynamique de l'agriculture bio qui est remise en cause. Producteur de céréales et de protéagineux, Emmanuel Bourgy, producteur bio, lui, devra faire un choix pour maintenir son activité.