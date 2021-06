Relocalisations : le pari du retour au pays pour les entreprises françaises

Conçu par Lunii, le jouet le plus vendu de l'année 2020 est un baladeur sans écran avec lequel les enfants écoutent des histoires. Un jouet qui les éloigne des écrans et développe leur imagination. C'est en Chine, à Shenzhen, qu'en 2016 l'entreprise trouve à contrecœur un point de chute pour produire ce modèle. Et pour cause, en France, la production était impossible.

Depuis quelques mois, la production est relocalisée près de Bayonne avec un nouveau défi, optimiser la main-d'œuvre. Le produit devait rester le même tout en étant fabriqué autrement. Il a fallu réfléchir plus d'un an et investir 800 000 euros. L'initiative est viable, même si la production coûte 5% de plus. Pour que le prix reste le même, l'entreprise rogne sur sa marge. C'est le revers de la médaille du Made in France.