Remontées mécaniques : les stations de ski croient de moins en moins à une réouverture

Aux Gets (Haute-Savoie), sur 175 moniteurs, à peine une dizaine s'occupent des enfants. Les journées deviennent longues pour certains, comme Arthur Hanse. "Plus on voit les échéances arriver et plus on perd espoir", confie-t-il. "À nous de rester optimiste, mais c'est très compliqué", rajoute-t-il. Même état d'esprit pour Philippe Guenot dont la boutique tourne au ralenti. Face à l'économie encore trop fragile, l'économie de toute la montagne vacille. Le mois de février représente plus de 30% de l'activité des stations françaises. Elles veulent enfin être fixées.