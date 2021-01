La 4L et la R5 relancées par Renault en version électrique ?

On croyait que la Renault 5 de notre enfance, de nos parents, et même de nos grands-parents avait disparu pour toujours. Pourtant, elle pourrait renaître, de même que la 4L. Des modèles de voitures qui parlent à tout le monde, même aux plus jeunes. Depuis plus 20 ans notamment, des étudiants participent chaque année à un rallye au Maroc uniquement en 4L.