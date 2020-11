Réouverture ce samedi : comment les commerces s'organisent

Avec à peine 35 m², Matthieu Cole, libraire à Rouen (Seine-Maritime), était déjà à l'étroit. Pour rouvrir samedi, il doit pourtant respecter la règle de 8 m² par client. Pour cela, il doit improviser. "Dans la surface de vente, il y aura quelques clients à la fois. On va essayer de les répartir...", explique-t-il. De l'autre côté de la rue, Maxime Lelièvre, coiffeur, s'inquiète beaucoup. Il ne pourra recevoir que quatre clients à fois au lieu de sept habituellement. Ce sera bien peu pour faire travailler tout le personnel. "Si on continue comme ça, on va avoir plus de salariés que de clients...", regrette-t-il.