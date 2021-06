Réouverture des commerces : les Français se lâchent dans les dépenses

Les clients sont nombreux à faire chauffer la carte bleue depuis la réouverture des commerces dits non essentiels. Dans certaines boutiques, les responsables sont même en rupture de stock sur certains produits. C'est le cas de Christelle Nardolini-Viltrouvé, gérante de la boutique Caroll à Chartres. Elle sent que ces clientes ont été frustrées de ne pas avoir pu acheter et se faire plaisir.

Les rues commerçantes grouillent de monde. Et pour cause, les clients ont un peu plus épargné et ils ont eu le temps de réfléchir à leurs achats. Ainsi, en arrivant en magasin, ils sont décidés. Hélène Pierrat, gérante de bijouterie à Chartres, n'en revient pas. Cette bijoutière a l'impression d'être au mois de décembre. Et afin de continuer sur cette belle lancée, les dates des soldes d'été ont été repoussées au 30 juin 2021.