Réouverture des terrasses : ces restaurateurs qui retrouvent le sourire

Après tant de temps de solitude, Patrice Forsans, gérant de bar Le Marulaz à Besançon, se demandait comment ses clients allaient réagir, s'ils allaient sortir, revenir et avoir confiance. Et finalement, ils sont là. Et c'est un soulagement partagé par les clients. En janvier 2021, quand nous l'avions rencontré, Patrice Forsans ne supportait plus de ne pas voir ses clients.