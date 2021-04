Réouvertures : les terrasses et musées seront les premiers mi-mai

Les terrasses devraient être les premières à rouvrir à la mi-mai, tout comme les musées. L'accueil des clients à l'intérieur des cafés et restaurants devrait s'organiser plus tard, en deux étapes : à partir du 29 mai, en respectant des jauges encore à définir, et une ouverture complète après le 12 juin.

Le gouvernement étudie la possibilité d'adapter ce calendrier en fonction de l'évolution de l'épidémie. Les établissements dans les régions où le taux de vaccination est le plus élevé, pourraient rouvrir plus vite. À l'inverse, si ce critère était retenu, la population d'Île-de-France et des Pays de la Loire devrait encore attendre pour profiter d'une vie un peu plus libre.